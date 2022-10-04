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Son dakika haberi: Yardım çığlıklarına koştular... Yaralı kadın Fırat nehri kenarında bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... Yardım çığlıklarına koştular.

Yardım çığlıklarına koştular... Yaralı kadın Fırat nehri kenarında bulundu

Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadın, bıçakla yaralanmış halde Fırat nehrinin kenarında bulundu. Ağır yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik - Halfeti yolunun Kelaynak Üretim Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Yolda yürüyen vatandaşlar, bir kadının acı içinde Fırat Nehri kenarında yardım çığlıkları attığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle ambulansa taşınan kadın, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öne sürülen kadının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - 3. Sayfa

Fırat Nehri Şanlıurfa Fırat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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