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Malatya haberi... Malatya'da ormanlık alanda yangın

3. Sayfa Haberleri

Malatya haberi... Malatya'da ormanlık alanda yangın

Malatya 3. sayfa haberi | Malatya'nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 70 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Pütürge ilçesine bağlı Taşımış Mahallesi Kiliyan mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın 70 dönümlük bir alanda etkili olurken, itfaiye ile İl Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunan bazı üzüm bağlarının da zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pütürge Malatya 3. Sayfa Haberler

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