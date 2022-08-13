Bakan Soylu, Türk Bayrağı'nı yakmaya çalışan kişilerin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de provokasyon amacıyla Türk Bayrağı'nı yakma girişiminde bulunan iki şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de provokasyon ve tahrik oluşturmak amacıyla Türk Bayrağı'nı yakmaya çalışan A.E.H ve ona yardımcı olan M.H yakalandığını bildirdi. Operasyonu Kilis Emniyet Müdürlüğü, Emniyet İstihbarat'ı ve Azez Askeri Şurta'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği belirten Bakan Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor." - ANKARA