Son dakika haberi | MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa