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Malatya haber... Malatya Emniyetine 22 yeni araç

Malatya haber... Malatya Emniyetine 22 yeni araç

Malatya 3. sayfa haberi | Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 22 yeni ekip aracı hizmete alındı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 22 yeni ekip aracı hizmete alındı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü, vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla bünyesine yeni polis araçları kattı.

Emniyet yerleşkesinde düzenlenen törenle hizmete alınan araçlarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tekin, "2019 yılı Ekim ayında ilimizde kamu düzenini en üst seviyede tutulması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğümüze takviye olarak halk arasındaki tanımı ile 'Güven, Balyoz ve Pençe' timleri oluşturulmuş, bu ekiplerin sahaya çıkmasıyla devletimizin gücü suç işleme potansiyeline sahip kişilere hissettirilmiştir. Ağustos 2022 yılı itibarı ile Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in destekleriyle Asayiş Şube Müdürlüğüne yeni araç ve personel takviyesi yapılmış, bu mevcut timlerimizin sayısı 10'a çıkartılarak ilimizde mevcut olan huzur ve güven ortamı daha üst seviyede tutulması hedeflenmiştir" dedi.

Kentteki huzur ve güven ortamının daha süt seviye çıkarılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Tekin, "Unutulmamalıdır ki devletimizin güvenlik güçleri kadife eldiven giymiş çelik yumruk gibidir. Suç işlemeye niyeti olan art niyetli kişiler ile vatandaşlarımızın malına tarassut olan şahıslar bu çelik yumruğun sertliğini hissedecek, hizmet vermekten büyük onur ve şeref duyduğumuz değerli halkımız ise kadife kumaşın yumuşaklığını hissedecektir" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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