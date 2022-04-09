Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi

PÜTÜRGE, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Deprem nedeni ile sallanan lambalar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa