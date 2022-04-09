Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi - Haberler

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Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

PÜTÜRGE, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Deprem nedeni ile sallanan lambalar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Pütürge, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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