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Malatya'daki çatı yangınında alevler göğe yükseldi

Malatya'daki çatı yangınında alevler göğe yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zapçıoğlu caddesi üzerindeki depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk dildi. Yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Malatya 3. Sayfa Haberler

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