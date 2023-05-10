Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'daki çatı yangını

3. Sayfa Haberleri

Malatya'daki çatı yangını Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Malatya'daki çatı yangını

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zapçıoğlu caddesi üzerindeki depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk dildi. Yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

İtfaiye Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title