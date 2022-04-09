Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan anlar bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan anlar bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmezken, deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan depremin şiddetini göz önüne seriyor.

İlçeye bağlı Başmezra Mahallesi'nde tarlasında traktörle çalışan Hüseyin Soğur, yaşanan depremin ardından Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutunu cep telefonu ile kayda aldı. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde dağlık alanda kalkan toz bulutu görülüyor. Yaşanan paniğin de yansıdığı görüntüler, kısa süren şiddetli depremin de vahametini gözler önüne serdi.

Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Hasar - 3. Sayfa

Pütürge, Malatya, Deprem, 3. Sayfa, Haberler

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