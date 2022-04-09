Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

PÜTÜRGE, MALATYA (İHA) - Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 17.02 sularında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından verilene göre, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin ise yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Pütürge ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, dağlarda toz bulutlarının oluşmasının yanı sıra bazı evlerde ise küçük çapta hasarların meydana geldiği görülüyor.

Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Pütürge, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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