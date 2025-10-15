Haberler

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. idaresindeki FD ZM 1525 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, A.M., D.K., Ö.C.U., E.D., H.T., F.M. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anı KGYS kameralarına yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.