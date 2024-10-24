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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.U. idaresindeki 44 ADD 352 plakalı Honda marka otomobil, S.Y. yönetimindeki 44 AFR 721 Mercedes marka araç ve A.M.Y.'in kullandığı 44 ADE 559 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada A.M.Y., S.Y., İ.U. ile G.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola savrulan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Güvenlik 3-sayfa malatya İtfaiye trafik Yaşam Kaza

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