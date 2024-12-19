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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Malatya- Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen kazada 5 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen A.K. idaresindeki 34 BA 2839 plakalı Hyundai marka minibüs, U.A.K'nin kullandığı 44 AGU 508 plakalı otomobil ve R.U. yönetimindeki 23 ACM 371 plakalı çekici ile çarpıştı. H.Z. idaresindeki 35 YIM 05 plakalı Fiat Tofaş marka araç ile B.B. yönetimindeki 44 ABM 032 plakalı Fiat marka otomobilin de karıştığı kazada, B.B. ile G.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis sağlık ekipleri yönlendirilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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