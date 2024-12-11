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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da alt geçitte meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Temelli caddesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 3 araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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