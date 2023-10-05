Malatya'da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor
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Malatya'da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.
Malatya'da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor
MALATYA - Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bir süre ara verilen yıkım işlemlerine bugün devam edilirken, 12 'şer katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.
Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 304 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı.
Bölgedeki yıkım işlemlerine haftaya devam edileceği öğrenildi.