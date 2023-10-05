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Malatya'da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor

Malatya'da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.