Haberler

Malatya'da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.

Malatya'da yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor

MALATYA - Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bir süre ara verilen yıkım işlemlerine bugün devam edilirken, 12 'şer katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 304 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı.

Bölgedeki yıkım işlemlerine haftaya devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Bostanbaşı Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

title