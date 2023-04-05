Malatya'da yolcu otobüsünde 52 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü uygulamasında bir yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ile 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü uygulamasında bir yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ile 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ karayolu üzeri Kale yol uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Bonita'nın da yer aldığı arama esnasında yolcu otobüsündeki bir valiz içerisine gizlenmiş 51 kilo skunk maddesi ile 1 kilo 360 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA