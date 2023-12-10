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Malatya'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı

10 Aralık 2023 10:03 Son Güncelleme: 10:05 Abone Ol

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.