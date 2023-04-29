Malatya'da yıldırım düştü: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya genelinde sağanak yağış etkili oluyor. Belirli aralıklarla devam eden yağışla birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi Çayır sokağa yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu K.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan K.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.