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Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı
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Malatya'da düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, 9 ruhsatsız tabanca ve 250 fişek ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve temini yapan 2 kişinin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 250 adet fişek ele geçirilirken, S.L. ve İ.Y. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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