Malatya'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Malatya'da son bir haftada yapılan uygulama ve denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylardan 10 kişi hakkında işlem yapılırken, 6 zanlı ise gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan uygulama ve denetimlerde 68 adet uyuşturucu hap, 32 adet sentetik hap, 129 gram esrar, 71.81 gram kannabinoid 1.60 gram metamfetamin,1 adet pompalı tüfek, 3 adet glock marka 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet gold star 2002 marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet browning marka 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen M.C.D., A.A., M.K., E.K. ve M.K.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA