Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 6 ikamet, 3 araç ile 4 hedef şahsa yönelik operasyonunda 2 kilo 785 gram toz esrar, 4 kilo 765 gram esrar, 4 bin 292 adet sentetik ecza maddesi ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA