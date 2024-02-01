Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 91 zanlından 5'i tutuklandı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Ocak ayında Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde farklı adreslere operasyonlar düzenledi. 11'i kaçakçılık olmak üzere düzenlenen 63 ayrı operasyonlarda, 260 gram kubar esrar maddesi, 76 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 290 adet uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 450 gram kenevir tohumu, 74 adet tarihi eser, 120 kilogram tütün ve 9 adet araç ele geçirildi.

Olaylarda hakkında adli işlemler yapılan 91 zanlıdan 5'i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA