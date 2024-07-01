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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik 3 ikamet, 2 araç ve 11 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 6 kilogram 720 gram skunk, 998 adet sentetik ecza, 7 parça halinde 17,76 gram metamfetamin, 1 parça halinde 0.33 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 adet şarjör ve 14 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından savcılığa sevk edilirken, mahkeme 4 şahsı tutuklarken 1 şüpheliyi ise adli kontrol ile serbest bıraktı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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