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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi, 5 Kişi Tutuklandı

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi ve 5 kişi tutuklandı. 11 şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da 40 bin sentetik hap ele geçirildi: 5 şahıs tutuklandı

MALATYA - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17-18 Ocak 2025 tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detayları paylaşıldı.

Açıklamaya göre, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 3 farklı operasyonda 11 şüpheli şahsa ulaşıldı. Operasyonlarda 11 ikamet, 1 iş yeri ve 4 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu, çeşitli yerlere zulalanmış 40 bin 685 adet sentetik ecza hap, 5 tabanca ve 90 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin hapları bir bazanın alt kısmına sakladıkları da görülürken operasyonlarda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 5 şüpheli, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Valilik açıklamasında, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi, 5 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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