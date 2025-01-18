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Malatya'da Usta Kanlar İçinde Bulundu

Malatya'da Usta Kanlar İçinde Bulundu
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Malatya'da bir sanayi ustası, evinde kanlar içinde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'da sanayi sitesinde usta olarak çalışan bir kişi, evinde kanlar içerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, Dinç sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçünü katında ikamet eden Nihat K.'nın dairesinden gelen çığlık sesleri sonrası ikamete giren komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. Nihat K.'nın bir battaniye üzerinde kanlar içerisinde yerde yattığını, eşi ve çocukların ise çığlıklar atarak şahsın başında beklediklerini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Nihat K. hastaneye kaldırılırken, ikamette inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca buldu. İlk belirlemelere göre kendini kendini yaraladığı değerlendirilen Nihat K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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