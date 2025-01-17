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Malatya'da Trend Garden Rezidans Davasında Usulsüzlükler Vurgulandı

Malatya'da Trend Garden Rezidans Davasında Usulsüzlükler Vurgulandı
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Malatya'da yıkılan Trend Garden Rezidans ile ilgili görülen davanın beşinci duruşmasında, müşteki avukatı binanın inşaatındaki usulsüzlükleri öne çıkararak sanıkların tümünün sorumlu olduğunu belirtti. 31 kişinin ölümüne neden olan yapının yapı ruhsatı ve tadilat süreçlerindeki mevzuat ihlalleri gündeme geldi.

Malatya'da Trend Garden Rezidans'ın yıkılmasında sorumluluğu bulunan sanıklarla ilgili görülen davanın beşinci duruşmasında, müşteki avukatı binanın inşaatı ve tadilatındaki usulsüzlükleri vurgulayarak, "Binanın yıkılmasında tüm sanıklar sorumludur" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 31 kişinin ölümüne neden olan Trend Garden Rezidans'la ilgili davanın beşinci duruşması, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

"Binanın yıkılmasında tüm sanıklar sorumludur"

Binanın enkazında hayatını kaybeden 31 kişinin yakınlarının katıldığı duruşmada, müşteki avukatı Pınar Ersu, binanın inşaatı ve tadilatında mevzuata uyulmadığını belirterek, "Binanın yıkılmasında tüm sanıklar sorumludur" ifadelerini kullandı.

Avukat Pınar Ersu, yaptığı açıklamada binanın inşaatıyla ilgili ciddi eleştirilerde bulundu. Ersu, "Üfleseniz yıkılacak bir bina, lego gibi yapmışlar. Elazığ depreminde Malatya'da 5 bina yıkıldı, bu binanın yıkılmamış olması bir referans değildir. Binanın satışı ve tadilatında defalarca hülle yapılmış ve mevzuata uyulmamıştır" diyerek, Trend Garden Rezidans'ın inşaatındaki sorunları vurguladı.

Duruşmada sanıkların savunmaları da dikkat çekti. Tutuksuz sanık Bahattin D.'nin avukatı Necati Karabay, müvekkilinin ek bilirkişi raporunda tali kusurlu sayılmasını kabul etmediğini belirterek, "Binada 12 daire 42'ye çıkarılmış. Binanın bu yükü taşımayacağı açık. Müvekkilimin beraatını istiyorum" dedi.

Diğer sanık Bülent Yeroğlu ise binanın eski haliyle gerekli yapı ruhsatı alındığını ve 2020'deki Elazığ depreminde binaya hasarsız raporu verildiğini savundu.

Mahkeme başkanı, ek bilirkişi raporunun Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden alındığını ve dosyaya girdiğini belirtti. Sanık ve müşteki avukatlarının, farklı bir heyetten yeniden bilirkişi raporu alınması talebi ise reddedildi. Ancak, sanık Eser Ç. hakkında kusur değerlendirmesinin yapılmaması nedeniyle ek bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 14 Mart 2025'e erteledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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