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Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Malatya-Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine seyir eden A.U. yönetimindeki 33 APY 594 plakalı Opel marka cip, aynı yönde giden H.B. idaresindeki 34 ZT 1739 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada H.B., A.B., Z.B., S.B. ve Ö.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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