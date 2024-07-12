Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T. idaresindeki 44 ACD 887 plakalı Volkswagen marka otomobil ile S.E. yönetimindeki 06 ELU 150 plakalı Skoda marka araç kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA