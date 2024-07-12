Üye Girişi
Haberler

Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T. idaresindeki 44 ACD 887 plakalı Volkswagen marka otomobil ile S.E. yönetimindeki 06 ELU 150 plakalı Skoda marka araç kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Ankara trafik Malatya Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title