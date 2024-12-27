Malatya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Malatya'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki akar yakıt istasyonundan çıkan 44 EM 615 plakalı hafif ticari araç seyir halinde olan 44 EG 507 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA