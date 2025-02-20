MHP lideri Bahçeli'den 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'

Dinlenme sürecindeki Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
'Asla izin vermeyiz' diyen Rusya'ya NATO'dan yanıt: Tartışmasız bir gerçek

"Asla izin vermeyiz" diyen Putin'e NATO resti çekti
AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok

Milyonlarca emekliye bayram öncesi kötü haber
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Gülümser Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 44 ABG 531 plakalı otomobil ile M.S.T. yönetimindeki 06 DCM 428 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile Y.T., D.T. ve İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek
img

Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü
img

1,3 milyarlık cezanın ardından BİM'e bir kötü haber daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!
Dünyanın en iyi takımlarından biri, Yusuf Akçiçek'i izlemek için Belçika'da

Dünyanın en iyi takımlarından biri onun için Belçika'da
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
Havada panik anları telsiz konuşmalarında: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

Havada panik! İşte pilotlar ve kule arasındaki telsiz konuşmaları

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.