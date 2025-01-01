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Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Malatya- Ankara karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y. idaresindeki 44 AFJ 005 plakalı otomobil ile O.İ. idaresindeki 44 ADE 790 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.İ., Y.C.İ. ve A.Ç.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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