Malatya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki aracın karışığı trafik tarafında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan H.A.H. (57) idaresindeki 44 AGD 337 plakalı araç ile karşı yönden gelen B.K. yönetimindeki (65) otomobil ile çarpıştı. Kazada S.D. (34), S.A. (8), E.H. (13), B.K. (65) ve N.K. (60) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan B.K. ile N.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA