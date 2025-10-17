Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Doğanşehir ilçesinde otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Malatya-Adıyaman Karayolu Doğanşehir Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yönüne U dönüşü yapmak isteyen E.Y. (38) idaresindeki 34 LM 1693 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden İ.Ö. (34) yönetimindeki 27 R 2929 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İ.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ö. (75), E.Ö. (26) ve H.Ö. (27) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
