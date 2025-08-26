Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Cafana Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen H.K. (43) idaresindeki 31 ALF 303 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden N.S. (64) yönetimindeki 31 AJD 559 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ş.K., T.K., V.T.K. ve M.T.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

