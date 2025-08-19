Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile çapa motorunun karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Develi istikametine seyir halinde olan M.S.K. (20) yönetimindeki 06 DP 9091 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen N.G. (47) idaresindeki çapa motoru ile çarpıştı. Kazada, tarım aracında yolcu olarak bulunan M.G. (36), Y.G. (9), A.S.D. (6) ve Z.G. (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.