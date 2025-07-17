Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-850 Karayolu'nun 67'nci kilometresinde saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Ramazan G. (60) idaresindeki 33 DEA 44 plakalı otomobil, banket üzerinde bir süre bekledikten sonra tekrar sağ şeride girmek istediği sırada Malatya yönünden gelen Murat D. (53) yönetimindeki 34 ZM 4152 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Murat D. ile yolculardan Yılmaz G. (31), Hidayet K. (44) ve Aygül G. (53) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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