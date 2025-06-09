Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ -Levent kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, L.I., İ.Y.,D.Y., Y.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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