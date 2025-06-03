Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Beydağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 46 DN 829 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı yönüne ilerleyen 44 EU 886 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'a geri döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Cinnet geçiren annenin bebeğine yaptıkları korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.