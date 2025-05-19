Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçe girişi sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan S.Ç. (29) idaresindeki 48 HR 666 plakalı otomobil ile aynı yöne seyrederken dönüş almaya çalışan S. H. (39) yönetimindeki 23 AEB 789 plakalı Fiat Tofaş marka araç çarpıştı. Kazada, S.H., G.H.,M.R., ve Y.A.H. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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