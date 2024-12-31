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Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Malatya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 AEL plakalı Opel marka otomobil ile 34 HFJ 749 plakalı Peugeot marka araç çarpıştı. Feci kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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