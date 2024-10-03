Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin yön levhasına çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin P. idaresindeki 01 FA 327 plakalı otomobil sürücüsü Karanlıkdere köyü yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarparak karşı şeride geçti. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin P. ile birlikte yolcu olarak bulunan Elanur P. ile Eylül P. yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir Devlet kaldırıldhastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğanşehir Otomobil Güvenlik 3-sayfa malatya trafik Yaşam Kaza

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne? KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir? KPSS Ortaöğretim lise P94 puanı kaç yıl geçerli, 1yıl mı, 2 yıl mı? KPSS Ortaöğretim baraj kaç? 2024 Lise KPSS P94 puanı barajı var mı? KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024 (DÜZ MEMURLUK)? KPSS Lise Ortaöğretim branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Ekim Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2024 P94 gardiyanlık taban puanı kaç? Ortaöğretim lise KPSS ile İKM İnfaz Koruma Memuru - gardiyan olunur mu? 2024 Ortaöğretim KPSS polislik taban puanı kaç? KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile polis olunur mu?
title