Malatya'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ-Bayramuşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen 16 BTE 244 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, virajı alamayarak geçtiği karşı şeritte Enes Çelik (29) yönetimindeki 23 BC 278 plakalı BYD marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi ile otomobil sürücüsü Enes Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, K.Ç. (29) ve B.V.Ç. (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatlarını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Edson Alvarez, taraftardan gelen tepki sonrası profilindeki o ifadeyi kaldırdı

Taraftardan gelen tepki sonrası profilindeki o ifadeyi hemen kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı

Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.