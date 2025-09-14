Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Sivas Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, tahkikat başlatıldı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya-Sivas Karayolu Topsöğüt kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 44 AEM 150 plakalı otomobil ile B.D.A. idaresindeki 34 RT 4853 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Y.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP kongresinde Gürsel Tekin kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

CHP kongresinde Gürsel Tekin kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor

Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.