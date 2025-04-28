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Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, cadde üzerinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 44 ADH 739 plakalı Hyundai marka otomobil ile S.G. yönetimindeki 34 BCZ 264 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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