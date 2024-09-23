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Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Doğanşehir İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 14.25 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgelere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki 33 AJM 606 plakalı kamyonete, karşı yönden gelen Mehmet Y. yönetimindeki 35 AV 3746 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada çarptı. Kazada, A.K.,M.Y. ile A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma,sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğanşehir Güvenlik 3-sayfa malatya trafik Sağlık Kaza

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