Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir - Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan F.Ç. (19) idaresindeki 23 ES 186 plakalı otomobil aynı yöne ilerleyen M.D. (28) yönetimindeki 06 FFS 875 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada H.A.Ç. ile S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA