Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Malatya-Ankara karayolunda bir otomobilin kontrolden çıkarak başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, önce aynı yönde seyreden araca, ardından refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şeker Fabrikası Yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.M. idaresindeki 34 HVA 232 plakalı Peugeot marka otomobil, aynı yöne ilerleyen M.E. yönetimindeki 44 ES 674 plakalı Peugeot marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada sürücüler yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

