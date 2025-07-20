Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada sürücülerden ikisi yaralandı, ancak hayati tehlikeleri yok.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Y. (74) idaresindeki 44 AAB 947 plakalı araç, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeyken U dönüşü yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen Bilgehan K. (41) yönetimindeki 34 DUF 313 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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