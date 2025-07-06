Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında çevre yolu üzeri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametine seyir halinde olan 44 AHB 251 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne ilerleyen 44 AHA 231 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA