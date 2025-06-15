Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Malatya-Ankara karayolu Barguzu Cadde girişinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Barguzu Cadde girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 AFJ 271 plakalı Hyundai marka otomobil ile 06 AES 929 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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